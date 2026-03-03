L’ex WWE Ashante Thee Adonis, noto anche come Tehuti Miles, ha fatto il suo debutto in ROH durante le registrazioni a Jacksonville. Aveva firmato il contratto con la promotion già a settembre 2025, ma aveva mantenuto il silenzio fino a ora. La sua presenza in ring è stata confermata attraverso questa registrazione, segnando un nuovo passo nella sua carriera.

L’ex membro degli Hit Row ha firmato il contratto già a settembre 2025, ma ha debuttato solo ora alle registrazioni ROH di Jacksonville Le registrazioni televisive della Ring of Honor a Jacksonville, Florida, nello scorso weekend, hanno riservato diverse sorprese. La più significativa è stata senza dubbio la comparsa di Tehuti Miles, noto ai fan della WWE con il ring name Ashante Thee Adonis. Non si è trattato però di una semplice apparizione: secondo quanto riportato da Fightful Select, Miles ha firmato ufficialmente un contratto con la AEW e la ROH già a settembre 2025, appena un mese dopo il suo licenziamento dalla WWE. Resta un mistero il motivo per cui ci siano voluti diversi mesi prima che Miles facesse il suo debutto tra le fila della AEW e della ROH. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: L’ex WWE Ashante Thee Adonis debutta in ROH dopo mesi di silenzio

AEW: L’ex WWE Zayda Steel debutta a Collision e sono già scintille con Shafir e BayneL’ex talento WWE ID ha accompagnato gli SkyFlight nel trios match contro i Death Riders, ma la serata si è conclusa con uno scontro fisico Zayda...

WWE: Atleta presente ai tryout WWE dopo il walkout in AEWLa WWE è nota procacciarsi nuovi talenti in vari modi, dal “saccheggiare” le federazioni concorrenti o qualche indy europea, oppure attraverso i...