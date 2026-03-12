AEW | Willow Nightingale resiste a Persephone a Dynamite e lancia una nuova sfida

Durante l’ultimo episodio di AEW Dynamite, Willow Nightingale e Persephone si sono affrontate in un confronto diretto prima del loro prossimo match per il TBS Championship. La serata ha visto le due lottatrici scambiarsi parole e segnare il passo in vista dell’incontro imminente, che si terrà nelle prossime settimane. La sfida tra le due si è conclusa con la Nightingale che ha resistito alle offensive di Persephone.

Durante l’episodio AEW Dynamite della scorsa notte, Willow Nightingale e Persephone si sono ritrovate faccia a faccia prima del loro attesissimo match per il TBS Championship. Le due campionesse, Nightingale, metà delle Babes of Wrath e detentrice dell’ AEW Women’s World Tag Team Championship, e Persephone, campionessa mondiale femminile del CMLL, hanno avuto un breve confronto all’insegna del rispetto reciproco. Tra sorrisi e battute, hanno scherzato su chi delle due avesse colpito più duramente Mercedes Moné nella conquista dei rispettivi titoli, prima di augurarsi buona fortuna per l’incontro imminente. The @CMLLOFICIAL World Women’s Champion Persephone and the TBS Champion @willowwrestles trade fighting words before their battle later tonight for the TBS Title! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

