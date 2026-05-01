Venerdì 1° maggio 2026, sui social di Rebel, nome d’arte di Tanea Brooks, è stato pubblicato un video in cui ha rivelato di essere affetta da SLA in fase terminale. Ha spiegato di non conoscere il tempo che le rimane da vivere, esprimendo un senso di incertezza riguardo al suo stato di salute. La donna ha condiviso questa notizia con grande emozione, coinvolgendo i follower.

Venerdì 1° maggio 2026 Rebel (al secolo Tanea Brooks) ha pubblicato sui propri canali social un video carico di emozione per condividere un aggiornamento drammatico sulle proprie condizioni di salute. La veterana del wrestling, da anni alle prese con problemi medici sempre più gravi, ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica ( SLA ) in fase terminale. Secondo quanto raccontato dalla stessa wrestler, i medici sono arrivati alla diagnosi mentre lei era in attesa di un intervento chirurgico per delle masse polmonari. Solo a quel punto è stata individuata la vera causa dei sintomi che la affliggevano da tempo, in particolare le difficoltà a camminare e a parlare.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Rebel: “Ho la SLA in fase terminale, non so quanto mi rimane da vivere”

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