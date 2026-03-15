Catania sommersa | alluvione blocca l’aeroporto e il traffico

Un forte temporale ha colpito Catania, causando allagamenti che hanno trasformato alcune strade in corsi d’acqua, mentre l’aeroporto Fontanarossa ha sospeso temporaneamente le operazioni a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Il maltempo ha provocato blocchi e disagi alla circolazione urbana, con alcune vie inaccessibili e traffico congestionato. Nessuna informazione riguardo a danni o feriti è stata ancora comunicata.

Un violento temporale sta sconvolgendo la città di Catania, trasformando strade in corsi d’acqua e bloccando il traffico aereo all’aeroporto Fontanarossa. Le precipitazioni intense, accompagnate da forti raffiche di vento e scariche elettriche, hanno reso gli spostamenti estremamente difficili per residenti e visitatori, mentre l’allerta della Protezione Civile spinge i sindaci a valutare chiusure preventive delle scuole per domani. La perturbazione che attraversa il Mediterraneo non si limita all’area etnea: anche Palermo registra un brusco calo termico e piogge diffuse, riportando sull’isola un clima quasi invernale dopo le settimane miti precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania sommersa: alluvione blocca l’aeroporto e il traffico Articoli correlati Oggetto misterioso blocca l'aeroporto di Berlino. Il drone fantasma colpisce ancoraIl traffico aereo all'aeroporto di Berlino-Brandeburgo è stato temporaneamente sospeso dopo l'avvistamento di un oggetto volante non identificato. Game over per il ladro del cric. Oltre cento colpi in quattro anni. La polizia lo blocca in aeroportoCi sono professionisti così bravi nel loro mestiere che finisco per essere identificati con il loro strumento di lavoro. Maltempo, famiglie evacuate a Catania. Allerta rossa al Sud