Aeroporto Air Canada e Sac presentano il nuovo volo stagionale Catania-Montréal

Da cataniatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Catania si è tenuto un evento ufficiale per annunciare l’inizio di un nuovo volo stagionale tra l’aeroporto locale e Montréal, gestito da Air Canada e dalla Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso. Il collegamento diretto sarà attivo dal 5 giugno al 23 ottobre 2026. La presentazione si è svolta presso l’aeroporto di Catania, con la partecipazione di rappresentanti delle compagnie e delle autorità aeroportuali.

Air Canada e Sac, Società di Gestione degli aeroporti di Catania e Comiso hanno ospitato oggi a Catania un evento istituzionale per celebrare il lancio del nuovo collegamento diretto stagionale tra Catania e Montréal, operativo dal 5 giugno al 23 ottobre 2026. L’evento ha riunito importanti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Dal 5 giugno al via il nuovo volo diretto Catania-Montreal

Maltempo, Torrisi (Sac): "L'aeroporto di Catania non si è fermato"“Negli ultimi tre giorni il nostro territorio è stato colpito da un’ondata di maltempo di eccezionale intensità.

Temi più discussi: In Canada sono molto severi con chi non parla francese; Air Canada fa fuori l’ad Rousseau; Air Canada, l’ad Rousseau si fa da parte tra le polemiche; Ita Airways entra in Star Alliance, cosa cambia per i passeggeri: tutte le novità dai voli alle lounge.

air canada aeroporto air canada eAir Canada rafforza il legame tra Sicilia e Nord America: nuovo volo stagionale Catania – MontréalAir Canada e SAC, Società di Gestione degli aeroporti di Catania e Comiso hanno ospitato oggi a Catania un evento istituzionale per celebrare il lancio del nuovo collegamento diretto stagionale tra ... catanianews.it

air canada aeroporto air canada eAir Canada rafforza il legame tra Sicilia e Nord America con il nuovo volo stagionale Catania – MontréalCatania, 8 aprile 2026 –  Una nuova rotta transatlantica accorcia le distanze tra il Mediterraneo e l’Atlantico. Air Canada, in collaborazione con SAC ... radiortm.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.