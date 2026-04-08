Aeroporto Air Canada e Sac presentano il nuovo volo stagionale Catania-Montréal

Oggi a Catania si è tenuto un evento ufficiale per annunciare l’inizio di un nuovo volo stagionale tra l’aeroporto locale e Montréal, gestito da Air Canada e dalla Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso. Il collegamento diretto sarà attivo dal 5 giugno al 23 ottobre 2026. La presentazione si è svolta presso l’aeroporto di Catania, con la partecipazione di rappresentanti delle compagnie e delle autorità aeroportuali.

Air Canada e Sac, Società di Gestione degli aeroporti di Catania e Comiso hanno ospitato oggi a Catania un evento istituzionale per celebrare il lancio del nuovo collegamento diretto stagionale tra Catania e Montréal, operativo dal 5 giugno al 23 ottobre 2026. L’evento ha riunito importanti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Dal 5 giugno al via il nuovo volo diretto Catania-Montreal Maltempo, Torrisi (Sac): "L'aeroporto di Catania non si è fermato"“Negli ultimi tre giorni il nostro territorio è stato colpito da un’ondata di maltempo di eccezionale intensità. Temi più discussi: In Canada sono molto severi con chi non parla francese; Air Canada fa fuori l’ad Rousseau; Air Canada, l’ad Rousseau si fa da parte tra le polemiche; Ita Airways entra in Star Alliance, cosa cambia per i passeggeri: tutte le novità dai voli alle lounge. Air Canada rafforza il legame tra Sicilia e Nord America: nuovo volo stagionale Catania – MontréalAir Canada e SAC, Società di Gestione degli aeroporti di Catania e Comiso hanno ospitato oggi a Catania un evento istituzionale per celebrare il lancio del nuovo collegamento diretto stagionale tra ... catanianews.it Air Canada rafforza il legame tra Sicilia e Nord America con il nuovo volo stagionale Catania – MontréalCatania, 8 aprile 2026 – Una nuova rotta transatlantica accorcia le distanze tra il Mediterraneo e l’Atlantico. Air Canada, in collaborazione con SAC ... radiortm.it É il giorno della presentazione ufficiale di Air Canada a Catania, a breve la conferenza stampa. - facebook.com facebook “Non fate domande”: l’annuncio del comandante ai passeggeri dopo la tragedia Air Canada a LaGuardia x.com