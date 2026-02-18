La valorizzazione del patrimonio e della cultura della Difesa fa tappa sulla formazione

Il ministero della Difesa ha organizzato un nuovo corso a marzo, a causa della necessità di formare professionisti competenti nella gestione e promozione del patrimonio militare. L’obiettivo è preparare una generazione capace di valorizzare sia i beni materiali che immateriali legati alla storia e alle tradizioni militari. Durante il percorso, i partecipanti acquisiranno competenze strategiche, manageriali e culturali specifiche del settore. Il corso si rivolge a chi desidera contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio difensivo italiano. Le iscrizioni sono già aperte.

La Difesa punta sulla formazione per valorizzare quel patrimonio e quella cultura che fanno parte del suo dna. Sarà infatti presentato il 10 marzo a Roma, al Centro Alti Studi Difesa e alla presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto, il master di II livello in “Valorizzazione del Patrimonio e della Cultura della Difesa”, istituito per formare professionisti capaci di gestire e valorizzare il patrimonio della Difesa italiana. Il corso (1.500 ore complessive, 60 crediti formativi universitari, da marzo a novembre) nasce con l’obiettivo di formare una nuova generazione di professionisti capaci di gestire, promuovere e valorizzare il patrimonio tangibile e intangibile della Difesa, integrando visione strategica, competenze manageriali e cultura istituzionale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - La valorizzazione del patrimonio e della cultura della Difesa fa tappa sulla formazione Carsulae, nuovi mosaici riportano alla luce la grandezza della domus romana: valorizzazione del sito con 2,3 milioni dal Ministero della CulturaA Carsulae, a Terni, sono stati scoperti nuovi mosaici che riaccendono l’interesse sul sito archeologico. Fossacesia riconosce i negozi storici: valorizzazione del patrimonio commerciale e culturale della cittàFossacesia ha adottato un provvedimento per riconoscere i negozi storici presenti nel territorio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Al via un nuovo programma formativo : La valorizzazione del patrimonio pubblico e la riduzione della spesa: le leve dell’efficienza energetica; Approvato il Bilancio di Previsione e il DUP 2026-2028: Borgo San Lorenzo punta su concretezza, equità e valorizzazione del patrimonio; Lombardia, fondi per restauro edifici destinati ad attività culturali; La Chimera di Arezzo: non una restituzione, ma una scelta di valorizzazione. La valorizzazione del patrimonio e della cultura della Difesa fa tappa sulla formazioneA marzo prenderà il via il corso promosso dal ministero per formare una nuova generazione di professionisti capaci di gestire, promuovere e valorizzare il patrimonio tangibile e intangibile della Dife ... ilsole24ore.com Difesa, il 10 marzo la presentazione del primo Master in ‘Valorizzazione del Patrimonio e della Cultura della Difesa’Scopri tutti i dettagli riguardo Difesa, il 10 marzo la presentazione del primo Master in 'Valorizzazione del Patrimonio e della Cultura della Difesa' . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Nasce il Master in Valorizzazione del Patrimonio e della Cultura della Difesa facebook "L’incontro con Armin Papperger, CEO di Rheinmetall, è stato dedicato al rafforzamento della cooperazione nel settore dei sistemi terrestri per la difesa. Abbiamo parlato in particolare dello sviluppo e della produzione di veicoli militari di nuova generazione, d x.com