Adesivi contro i musulmani Lafram sporge denuncia

Nella zona vicino all’ingresso della moschea Annur, alcuni cartelli stradali sono stati ricoperti da adesivi con messaggi offensivi rivolti alla comunità musulmana. Tra le scritte, si trovano riferimenti alla “Remigrazione” e all’indicazione dell’area come “zona infestata”. La vicenda ha portato alla presentazione di una denuncia da parte di un rappresentante dell’ente interessato.

Adesivi offensivi attaccati su alcuni cartelli stradali, a un passo dall’ingresso della moschea Annur di via Pallavicini, contro la comunità musulmana, che inneggiano alla Remigrazione e definiscono l’area come "zona infestata". Questo è stato il risveglio venerdì per i fedeli musulmani che si sono radunati al Centro di cultura islamica cittadino per partecipare alla preghiera delle 13. Ad ’attenderli’, sticker intimidatori che offendono i credenti: l’insegna ’Allah snack bar’, con tanto di bacon, mortadella e prosciutto e un insetto che, a bordo di un monopattino, rovescia birra per terra con la voce "Pericolo. Zona infestata". Immagini provocatorie verso chi professa questa fede, che sono state poi rimosse dagli operatori della Polizia locale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Adesivi contro i musulmani. Lafram sporge denuncia Notizie correlate Insulti razzisti a Danso, il Tottenham sporge denunciaIl Tottenham ha sporto denuncia alla polizia britannica contro gli insulti razzisti via social che hanno investito il difensore austriaco Kevin... Commento sessista nei confronti della sindaca, lei va dai carabinieri e sporge denunciaVEGLIE - Questa mattina la sindaca di Veglie, Mariarosaria De Bartolomeo, si è recata presso la locale stazione dei carabinieri per sporgere denuncia... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Adesivi contro i musulmani. Lafram sporge denuncia; Bologna, adesivi con scritte offensive davanti alla Moschea di via Pallavicini; Adesivi contro l'Islam davanti alla moschea prima della preghiera del venerdì | FOTO e VIDEO; Remigrazione, Allah snackbar, Zona infestata: gli adesivi islamofobi davanti alla moschea Annur in via Pallavicini a Bologna. Lafram: Ci vogliono colpire. Bologna, adesivi con scritte offensive davanti alla Moschea di via PallaviciniAdesivi con scritte razziste e intimidatorie contro l'islam sono comparsi questa mattina (1 maggio) davanti alla moschea di Bologna, in via Pallavicini, poco prima della preghiera del venerdì all'ora ... rainews.it Adesivi con scritte islamofobe e intimidatorie sono comparsi questa mattina davanti alla moschea Annur di Bologna, in via Pallavicini, poco prima della preghiera comunitaria del venerdì prevista alle ore 13. A denunciarlo è la comunità islamica di Bologna, ch - facebook.com facebook