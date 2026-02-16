Commento sessista nei confronti della sindaca lei va dai carabinieri e sporge denuncia

La sindaca di Veglie, Mariarosaria De Bartolomeo, ha deciso di denunciare un commento sessista ricevuto online dopo aver ricevuto insulti sui social. La donna si è presentata questa mattina alla stazione dei carabinieri per presentare la querela, dopo aver raccolto le prove delle parole offensive che ha ricevuto.

VEGLIE - Questa mattina la sindaca di Veglie, Mariarosaria De Bartolomeo, si è recata presso la locale stazione dei carabinieri per sporgere denuncia in merito ai fatti verificatisi nella serata del 14 febbraio scorso. Il riferimento specifico è legato all’episodio che ha avuto origine sulla pagina social di facebook “Sei di Veglie se”, dove un membro anonimo aveva pubblicato un post chiedendo in maniera critica, e legittima, che “Negli altri paesi stanno organizzando sfilate di carri e feste in piazza, e qui a Veglie niente?”. Numerose sono state le attestazioni di solidarietà ricevute, sia pubblicamente sia in forma privata, dalla sindaca di Veglie.🔗 Leggi su Lecceprima.it

