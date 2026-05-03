Il mondo dello sport ha espresso cordoglio per la scomparsa dell’ex pilota e campione paralimpico, avvenuta il 1° maggio all’età di 59 anni. Tra le reazioni, quelle di atleti e rappresentanti di varie discipline che hanno ricordato la figura di Zanardi come un simbolo di determinazione e passione. La notizia ha suscitato commozione e riflessioni sul suo percorso e sul suo impatto nel panorama sportivo.

L'imprenditore Usa Chip Ganassi, patron della scuderia omonima, saluta così Alex Zanardi: "Chip Ganassi Racing e l'intera comunità delle corse ha perso più di una leggenda — il mondo ha perso uno dei suoi esseri umani più straordinari. Alex Zanardi era la definizione di resilienza, coraggio e grazia. È stato fondamentale nel plasmare Chip Ganassi Racing in ciò che è diventato. Dai vertici del motorsport ai suoi incredibili traguardi al di là di esso, ci ha mostrato tutti cosa significhi davvero lottare, adattarsi e vivere con uno scopo. La sua forza ha ispirato milioni di persone, ma è stata la sua umiltà, gentilezza e positività incrollabile a renderlo indimenticabile.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Addio Zanardi, le reazioni. Arianna Fontana: "Portabandiera di tutti gli sport"

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