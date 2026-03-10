Arianna Fontana diventa portabandiera della Valtellina

Arianna Fontana, nota per essere stata l’unica atleta italiana a fare da portabandiera alle Olimpiadi in due occasioni, oggi rappresenta anche la Valtellina come sua terra d’origine. La campionessa di short track ha assunto il ruolo di portabandiera della regione, portando avanti il suo impegno sportivo e territoriale. La sua presenza simbolica rafforza il legame tra carriera olimpica e radici locali.

La fuoriclasse dello short track protagonista di iniziative in valle e fuori come ambassador: "Valtellina è casa. Un piacere e un onore portare nel mondo il territorio dove sono nata e cresciuta". L'intervista Dopo essere stata l’unica atleta nella storia italiana a fare da portabandiera alle Olimpiadi per due volte, Arianna Fontana ora porta la bandiera anche della sua terra. La campionessa olimpica di short track di Berbenno di Valtellina, l’atleta italiana più medagliata ai Giochi con 14 medaglie, diventa infatti brand ambassador della Valtellina, rafforzando così il legame tra la fuoriclasse dello sport azzurro e il territorio dove è nata e cresciuta. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

