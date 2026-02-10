Cos'è la maledizione del portabandiera dell'Italia che solo Arianna Fontana è riuscita a rompere

L’oro di Arianna Fontana nella staffetta mista di short track ha rotto un tabù che durava da sempre per gli atleti italiani in questa disciplina. In passato, nessuno degli alfieri azzurri era riuscito a salire sul podio olimpico da soli. Ora, dopo la sua vittoria, l’obiettivo è ripetersi e dimostrare che anche in singolo si può fare. La maledizione sembra essere stata spezzata, e la nazionale spera di continuare su questa strada.

Loro olimpico individuale è un tabù per gli alfieri azzurri. Solo Arianna Fontana ha spezzato l’incantesimo e vuole provarci di nuovo dopo l'oro nella staffetta mista di short track.🔗 Leggi su Fanpage.it

Arianna Fontana si prepara a entrare nel cuore delle Olimpiadi.

L’Italia conquista un’altra medaglia d’oro ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Cos’è la maledizione del portabandiera dell’Italia che solo Arianna Fontana è riuscita a rompereDa Londra 2012 a oggi, l’oro olimpico individuale è un tabù per gli alfieri azzurri. Solo Arianna Fontana ha spezzato l’incantesimo e vuole provarci di nuovo dopo l’oro nella staffetta mista di short ... fanpage.it

Strepitosi! Oro per l’Italia nella staffetta mista di short track a #MilanoCortina2026. Gara da brividi sui 2000 m, cambi perfetti e nervi saldi. Immensa Arianna Fontana alla 12ª medaglia olimpica. Bravi Sighel, Betti, Confortola, Nadalini e Spechenhauser! x.com