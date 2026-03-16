Addio a un decano della Diocesi lutto per la scomparsa di don Vittorio | storico canonico del Duomo

È morto a 92 anni don Vittorio Maresi, storico canonico del Duomo di Rimini. Nato a Poggio Berni il 2 dicembre 1933, è stato ordinato sacerdote il 26 giugno 1957 dall’allora vescovo di Rimini. Con una lunga carriera, ha ricoperto ruoli di rilievo all’interno della diocesi, contribuendo alla vita religiosa e amministrativa della comunità locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il territorio.

Don Vittorio è deceduto alla Casa del Clero dopo un lungo periodo di malattia, è stato parroco del Duomo, dal 1970, di cui è diventato canonico È morto all’età di 92 anni don Vittorio Maresi, uno dei decani della Diocesi di Rimini.Nato a Poggio Berni il 2 dicembre 1933, don Vittorio Maresi è stato ordinato presbitero il 26 giugno 1957 per imposizione delle mani del vescovo di Rimini Emilio Biancheri. Fu il primo parroco designato della nuova parrocchia di San Raffaele, a Rimini, e parroco del Duomo dal 1970 di cui è diventato canonico. Per tantissimi anni ha poi prestato il suo servizio nella parrocchia di San Agostino e per le strade del centro storico di Rimini, impegnandosi sempre nel diffondere la parola buona del Vangelo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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