Addio al noto avvocato Gianni Rossi | scomparso dopo un malore

È scomparso l’avvocato Gianni Rossi, morto a seguito di un malore improvviso. Durante la notte, i familiari hanno chiamato i soccorsi non appena hanno notato le sue condizioni peggiorare. L’intervento dei paramedici è avvenuto rapidamente, ma non è stato possibile salvarlo. La notizia della sua morte si è diffusa tra amici e colleghi, che hanno espresso cordoglio per la perdita.

? Cosa scoprirai Come è avvenuto l'intervento dei soccorsi durante il malore improvviso?. Chi sono i familiari che hanno dato l'allarme quella notte?. Quali sono gli orari per recarsi alla camera ardente?. Dove si svolgerà la cerimonia religiosa per l'ultimo saluto?.? In Breve Carriera quarantennale come cassazionista dal 1992 nel settore del diritto civile.. Famiglia composta da moglie Luciana, figlio Matteo, nuora Vincenza e nipoti.. Camera ardente presso casa funeraria Reverberi in via Terezin a Chiozza.. Cerimonia religiosa domani pomeriggio presso la parrocchia di San Giacomo Maggiore.. L’avvocato Gianni Rossi è deceduto nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio a Chiozza di Scandiano, lasciando un vuoto profondo nella frazione e nel mondo forense locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio al noto avvocato Gianni Rossi: scomparso dopo un malore Notizie correlate Colpito da un malore nel sonno. Muore l’avvocato Gianni RossiUn malore improvviso ha stroncato il noto avvocato Gianni Rossi, 76 anni, professionista in pensione da diversi anni. Addio al pittore Giancarlo Franchi. È scomparso dopo un maloreUn pezzo di arte se ne va con la scomparsa di Giancarlo Franchi, vinto da malore a 85 anni di età.