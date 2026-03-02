Addio al pittore Giancarlo Franchi È scomparso dopo un malore

È morto all'età di 85 anni il pittore Giancarlo Franchi, colpito da un malore. Franchi, che aveva lavorato come impiegato all’ospedale di Guastalla e nel Servizio veterinario, era conosciuto nel mondo dell’arte per la sua attività pittorica. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il panorama artistico locale. La notizia della sua morte è stata confermata nelle ultime ore.

Un pezzo di arte se ne va con la scomparsa di Giancarlo Franchi, vinto da malore a 85 anni di età. Aveva lavorato a lungo come impiegato all’ospedale di Guastalla, occupandosi anche di attività d’ufficio al Servizio veterinario. Ma aveva sempre avuto la passione per l’arte, cominciando col dipingere paesaggi locali, dedicandosi poi alla storia, a personaggi come Napoleone, Ferrante Gonzaga, arrivando a creare quadri in tema religioso. Aveva realizzato ritratti di santi del territorio locale: San Girolamo, San Rocco, fino a una bella immagine della Beata Vergine della Porta, dipinta pure su una veste bianca da celebrazione eucaristica, usata di recente anche dall’arcivescovo, Giacomo Morandi, nella ricorrenza del Primo miracolo della Madonna guastallese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio al pittore Giancarlo Franchi. È scomparso dopo un malore Addio al pittore Bettino FranciniL’amministrazione comunale di Civitella in Val di Chiana esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Mauro Francini, per tutti “Bettino”, a cui... E’ morto Giancarlo Cauteruccio. Firenze dice addio al celebre regista e scenografo teatraleFirenze, 11 gennaio 2026 – Il mondo del teatro e la città di Firenze piangono Giancarlo Cauteruccio, regista, scenografo e attore tra i più...