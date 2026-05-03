Se n’è andata Alessia Mereu, figura di riferimento nel mondo del tennis femminile in Sardegna. La sua morte ha suscitato dolore tra gli appassionati e gli addetti ai lavori della regione. Mereu era nota per aver coordinato e promosso numerosi tornei regionali, contribuendo allo sviluppo del settore. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il panorama tennistico locale, che ora si trova a riflettere sulla sua eredità.

? Cosa scoprirai Chi era la donna che guidava il tennis femminile sardo?. Come ha influenzato la scomparsa l'organizzazione dei tornei regionali?. Quali sfide dovrà affrontare la UISP per colmare questo vuoto?. Dove si terranno le esequie per dare l'ultimo saluto?.? In Breve Esequie religiose sabato 2 maggio ore 15:30 presso parrocchia Madonna della Fede a Pirri.. Sergio Loi coordina il settore tennis cagliartano e ha espresso il proprio dolore.. Il comitato UISP Cagliari esprime vicinanza ai familiari Marco, Ada e ai fratelli.. La scomparsa impatta l'organizzazione del tennis femminile tra Cagliari e i borghi sardi.. La scomparsa improvvisa di Alessia Mereu a 55 anni ha colpito duramente il movimento tennistico della UISP Cagliari, lasciando un vuoto profondo tra i campi e le istituzioni sportive locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio ad Alessia Mereu: lutto per il tennis femminile in Sardegna

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