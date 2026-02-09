Addio ad Alessia Carretta impiegata attiva nel volontariato

Questa mattina si sono svolti i funerali di Alessia Carretta, l’impiegata e volontaria che ha lasciato un vuoto tra chi la conosceva. Era una presenza attiva, sempre pronta a dare una mano, e oggi molti si sono riuniti per salutare una donna che ha dedicato parte del suo tempo agli altri. La famiglia, gli amici e i colleghi hanno ricordato il suo sorriso e la sua generosità, mentre il silenzio del rito funebre ha riempito la chiesa di emozioni profonde.

“Sabato sera abbiamo perso un’amica, una collaboratrice preziosa, la moglie di un grande amico e consigliere. Una presenza gentile, una luce che ha accompagnato tanti momenti della nostra società”. La nota, commossa, del presidente Norman Giacomin annuncia la scomparsa di Alessia Carretta, morta.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Approfondimenti su Alessia Carretta Ultimo saluto ad Alessia. Anche Bastoni all’addio A Verdello si sono svolti i funerali di Alessia Daminelli, la bambina di 9 anni scomparsa dopo aver combattuto contro un tumore cerebrale. Lutto al Conservatorio: addio alla docente Marisa Carretta Il Conservatorio di Napoli piange la scomparsa della stimata docente Marisa Carretta. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Alessia Carretta Argomenti discussi: Impiegata e mamma, Alessia aveva 52 anni: Tamai e Corva in lutto. Alessia Carretta, la 52enne stroncata dal tumore dopo 15 anni di battaglia. «Era luce per la nostra società». Lascia i figli e il marito Sante NadalAZZANO/BRUGNERA - Una donna forte, coraggiosa, a cui non è mai mancata la sensibilità di fermarsi ad ascoltare gli altri per un aiuto, per dare una mano concreta. Una ... ilgazzettino.it Azzano e Brugnera piangono Alessia Carretta, scomparsa a 52 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore. Comunità e Calcio Corva in lutto. #Friuli #Pordenone #Inevidenza x.com Si arrende alla malattia dopo una battaglia durata 15 anni: chi era Alessia Carretta --> https://www.nordest24.it/alessia-carretta-lutto-corva-calcio-corva facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.