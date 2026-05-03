È morto Mario Trapè, figura di rilievo nel settore vitivinicolo locale. È stato tra i protagonisti che hanno contribuito allo sviluppo della Cantina sociale, trasformandola in un punto di riferimento economico per l’area. Inoltre, ha ricoperto incarichi di rappresentanza, intervenendo nelle questioni legate alla tutela dei viticoltori attraverso l’associazione Coldiretti. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore.

? Cosa scoprirai Come ha trasformato la Cantina sociale in un pilastro economico?. Quale ruolo ha ricoperto nella difesa dei viticoltori tramite Coldiretti?. Perché la sua figura politica era fondamentale per il territorio?. Dove e quando si terranno le esequie a San Flaviano?.? In Breve Decesso avvenuto ieri sera presso l'ospedale Santa Rosa di Viterbo a 79 anni. Presidenza della Cantina sociale di Montefiascone ricoperta per oltre mezzo secolo. Esercitato incarico di sindaco e impegno nella Democrazia Cristiana. Esequie religiose a San Flaviano lunedì 4 maggio alle ore 11. L’ospedale Santa Rosa di Viterbo ha segnato la fine di un’epoca per il comprensorio agricolo dopo la scomparsa di Mario Trapè, avvenuta nella serata di ieri all’età di 79 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Mario Trapè: scompare il leader della viticoltura locale

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