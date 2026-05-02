Mario Trapè morto l' ex sindaco e storica guida della Cantina sociale di Montefiascone

Montefiascone piange la scomparsa di Mario Trapè, ex sindaco e figura storica della Cantina sociale locale. Trapè è deceduto ieri sera all’ospedale Santa Rosa di Viterbo all’età di 79 anni, dopo un periodo di malattia che aveva portato al suo ritiro dalla vita pubblica. La sua morte ha suscitato cordoglio tra le persone che lo avevano conosciuto e stimato.

Montefiascone perde uno dei suoi volti più noti e rappresentativi. Mario Trapè si è spento nella serata di ieri all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, all'età di 79 anni, dopo aver combattuto contro un peggioramento delle proprie condizioni di salute che lo aveva costretto a ritirarsi dalla vita.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate È morto Federico Enriques, storica guida della ZanichelliÈ morto all’età di 84 anni Federico Enriques , storico direttore generale e poi amministratore delegato della Zanichelli . Alfio Gianlorenzo, morto l'imprenditore "re dei dolciumi" di MontefiasconeÈ morto Alfio Gianlorenzo, imprenditore e fondatore del Centro distribuzione dolciumi “G” di Montefiascone, realtà storica del territorio attiva...