Addio a Graziano Bonaldo | scompare il leader della Croce Rossa

Il 23 aprile, in Trentino, si è spento Graziano Bonaldo, ex presidente della Croce Rossa di Legnano. La sua morte è stata comunicata ufficialmente e ha suscitato dolore tra i rappresentanti dell'organizzazione. Bonaldo aveva ricoperto ruoli di rilievo all’interno della Croce Rossa locale, contribuendo a diverse attività umanitarie nel corso degli anni. La notizia ha fatto rapidamente il giro delle comunità e delle istituzioni coinvolte.

? Cosa sapere Graziano Bonaldo, ex presidente Croce Rossa di Legnano, muore il 23 aprile in Trentino.. Il sessantatreenne ha guidato la trasformazione della sezione locale nel 2013.. Il 23 aprile 2026, un improvviso arresto cardiaco ha interrotto la vita di Graziano Bonaldo, ex presidente della Croce Rossa di Legnano, mentre percorreva un sentiero ciclabile in Trentino Alto Adige insieme alla moglie. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sul posto, il sessantatreenne è venuto a mancare all’istante, lasciando un vuoto profondo in una comunità legnanese che lo ha impegnato per anni nel servizio al prossimo. Un impegno civile che ha attraversato i decenni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Graziano Bonaldo: scompare il leader della Croce Rossa Notizie correlate Legnano, Croce Rossa in lutto: addio all'ex presidente Graziano BonaldoLegnano (Milano), 24 aprile 2026 – È stato stroncato da un malore mentre pedalava su una ciclabile in Trentino Alto Adige: Graziano Bonaldo, 63 anni,... Addio a Christian Bonaldo: scompare il campione del paracadutismoIl mondo del paracadutismo sportivo e della gestione manageriale si è improvvisamente fermato dopo la scomparsa di Christian Bonaldo, avvenuta il 7... Contenuti e approfondimenti Legnano, Croce Rossa in lutto: addio all'ex presidente Graziano BonaldoIl 63enne stava pedalando su una ciclabile in Trentino Alto Adige, quando è stato improvvisamente colto da un malore, che non gli ha lasciato scampo ... ilgiorno.it Lutto nella Croce Rossa di Legnano: scomparso l’ex presidente Graziano BonaldoIl soccorritore è stato colpito da un improvviso malore. Non è ancora stata ufficializzata la data dei suoi funerali ... legnanonews.com