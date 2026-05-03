Addio a don Zaghi | scompare il parroco di Comacchio e Porto Garibaldi

È deceduto il parroco di Comacchio e Porto Garibaldi, figura religiosa che ha svolto il suo ruolo in queste comunità per molti anni. Durante il suo incarico, ha partecipato a funzioni religiose e ha avuto un ruolo attivo nella vita della parrocchia e dei fedeli. La sua presenza ha influenzato le attività sociali e culturali di alcune aree della provincia, contribuendo a mantenere un legame tra le persone e le tradizioni locali.

? Cosa scoprirai Quali ruoli istituzionali ha ricoperto nella Basilica di Comacchio?. Come ha trasformato la vita sociale dei piccoli borghi ferraresi?. Perché il suo legame con Porto Garibaldi era così profondo?. Dove e quando si svolgerà l'ultimo saluto della comunità?.? In Breve Ordinato a Pomposa il 15 settembre 1966 dopo il seminario di Comacchio.. Servizio come vicario a Lido Estensi per due anni e Porto Garibaldi fino al 1970.. Ruolo di assistente della Confraternita di Santa Maria in Aula Regia tra il 2005 e 2007.. Funerale previsto martedì alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Porto Garibaldi.. Don Piergiorgio Zaghi si è spento venerdì scorso all’età di 84 anni, lasciando un vuoto profondo tra i fedeli della Diocesi di Ferrara-Comacchio e nei borghi che ha servito con dedizione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a don Zaghi: scompare il parroco di Comacchio e Porto Garibaldi Notizie correlate Porto Garibaldi: Bruno lascia il comando per la Compagnia di Comacchio? Cosa scoprirai Chi è il nuovo comandante incaricato della sicurezza nei lidi? Come cambierà la gestione della sicurezza tra canali e spiagge?... A Sorisole il ricordo di don Rubbi, il parroco taumaturgo che portò fedeli da tutta EuropaDomenica mattina la messa a 241 anni dalla morte del sacerdote che guidò la parrocchia per oltre 45 anni. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Addio a don Zaghi, unì fede e ascolto: Il parroco gentile attento agli altri; Addio a uno storico sacerdote, punto di riferimento per la comunità e la Chiesa. Addio a don Zaghi, unì fede e ascolto: Il parroco gentile attento agli altriComacchio: se n’è andato all’età di 84 anni un sacerdote molto amato dai parrocchiani. Martedì il funerale ... msn.com