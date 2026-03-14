A Sorisole il ricordo di don Rubbi il parroco taumaturgo che portò fedeli da tutta Europa

A Sorisole si tiene una cerimonia in ricordo di don Giovanni Antonio Rubbi, il parroco che ha guidato la comunità locale per oltre 45 anni. La commemorazione coinvolge fedeli e residenti, che si sono riuniti per rendere omaggio a un sacerdote conosciuto per aver attratto pellegrini da tutta Europa. La funzione si svolge nella chiesa di Sorisole, dove don Rubbi ha svolto il suo ministero.

Domenica mattina la messa a 241 anni dalla morte del sacerdote che guidò la parrocchia per oltre 45 anni. Aperto al pubblico anche il Centro Studi a lui dedicato Sorisole ricorda don Giovanni Antonio Rubbi, il pastore che guidò per oltre 45 anni la parrocchia ai piedi del Canto Alto. Da tutti e da sempre è ricordato e venerato come “ol preòst sant”. Domenica 15 marzo alle 10,30 sarà celebrata una messa in suffragio a 241 anni dalla sua morte. A presiedere la cerimonia sarà don Stefano Piazzalunga, attuale parroco di Sorisole, animata dalle corali della comunità parrocchiale. In questa occasione, domenica mattina, sarà aperto al pubblico anche il Centro Studi Don Rubbi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Don Saverio, parroco di Vibo Marina: il ricordo che vive nel cuore oltre il tempo Una targa in ricordo di don Giuliano Manzi, per 49 anni parroco di Pollutri [FOTO]Si è svolta domenica 1° febbraio la cerimonia di intitolazione di largo della Chiesa, a Pollutri, a don Giuliano Manzi, parroco di Pollutri dal 1969...