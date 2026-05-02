Porto Garibaldi | Bruno lascia il comando per la Compagnia di Comacchio

Il comandante Bruno si dimette dal suo incarico presso la Compagnia di Comacchio e viene sostituito da un nuovo ufficiale. La decisione è ufficiale e riguarda il ruolo di responsabilità sulla sicurezza nei lidi di Porto Garibaldi. La nomina del nuovo comandante avviene in un momento di attenzione crescente sulla vigilanza nei canali e sulle spiagge della zona. La gestione delle operazioni di sicurezza cambierà con questa modifica alla guida.

? Cosa scoprirai Chi è il nuovo comandante incaricato della sicurezza nei lidi?. Come cambierà la gestione della sicurezza tra canali e spiagge?. Perché il passaggio di Bruno influenzerà il coordinamento della zona?. Quali sfide attenderanno il giovane ispettore nel vasto territorio ferrarese?.? In Breve Il sindaco Pierluigi Negri ha incontrato il comandante uscente e la capitana Lucilla Esposito.. Il maresciallo Mattia Vetrera, trentenne abruzzese, assume il comando della stazione locale.. Il nuovo incarico di Fabio Bruno presso la Compagnia di Comacchio decorre dal 2 maggio 2026.. Il territorio gestito dal nuovo comandante comprende tutti i lidi settentrionali di Comacchio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto Garibaldi: Bruno lascia il comando per la Compagnia di Comacchio Notizie correlate Il Garibaldi lascia la Marina italiana e rafforza l’asse con l’IndonesiaLe commissioni riunite Affari esteri e Difesa della Camera hanno dato parere favorevole al decreto ministeriale che prevede la cessione gratuita di... Andria, promozione al Comando della Compagnia Carabinieri: nuove insegne per il Maggiore Pierpaolo ApolloANDRIA (Barletta-Andria-Trani) – Cerimonia ufficiale presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Barletta-Andria-Trani per la consegna delle...