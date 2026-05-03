Addio a Bruni Lo scultore autodidatta

I funerali di Alberto Bruni si sono svolti ieri nella Chiesa dei Cappuccini di Castiglion Fiorentino. Bruni, scultore e pittore autodidatta, è deceduto il primo maggio all’età di 95 anni. La cerimonia ha visto la partecipazione di familiari, amici e persone che hanno condiviso il suo percorso artistico. La salma è stata accompagnata nella chiesa prima di essere sepolta.

Si sono svolti ieri nella Chiesa dei Cappuccini di Castiglion Fiorentino i funerali di Alberto Bruni (nella foto), pittore autodidatta scomparso il primo maggio all’età di 95 anni. La salma è stata tumulata nel cimitero di Pergognano. Il suo nome era tra quelli che hanno contribuito a costruire l’identità culturale di questa comunità, attraverso decenni di lavoro silenzioso e autentico. Figlio della genuina povertà contadina, si è formato da solo, trasformando la propria radice popolare in un linguaggio artistico personale e riconoscibile, apprezzato anche dal critico Vittorio Sgarbi. Le sue opere restituiscono gesti, paesaggi e figure di un passato che appartiene all’identità di questa terra, custodendo una memoria collettiva che rischiava di andare perduta.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio a Bruni. Lo scultore autodidatta Notizie correlate Addio a Vismara. Lo scultore della Spiga d’oroCinisello saluta Silvano Vismara, figura di grande valore artistico e umano, profondamente legata alla storia e all’identità cittadina. Addio a Serge Van De Put: lo scultore che trasformava gomma in arteIl 3 aprile, ad Anversa, si è spento Serge Van De Put, scultore di fama mondiale che ha legato profondamente la sua esperienza artistica al... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Addio a Bruni. Lo scultore autodidatta; Addio ad Alberto Bruni lo scalpellino artista che ha realizzato un mondo di pietra; Addio a Rodolfo Bruni, storico orologiaio di piazza Scotti: Monteverde saluta un pezzo di quartiere; Addio a Bruni. Storico sportivo ed esercente. Addio a Bruni. Lo scultore autodidattaSi sono svolti ieri nella Chiesa dei Cappuccini di Castiglion Fiorentino i funerali di Alberto Bruni (nella foto), pittore ... lanazione.it Addio a Bruni. Storico sportivo ed esercenteAulla piange l’improvvisa scomparsa di Domenico Bruni (nella foto). Molto conosciuto e amato, ha lasciato un segno forte in ... lanazione.it Alex Zanardi, addio al campione che vinse due volte: viaggio del paese che lo saluta in silenzio x.com “Un vuoto che resta. A dicembre ho dovuto dire addio alla mia ultima micia, dopo 21 anni e mezzo insieme. Un’assenza che pesa ogni giorno, silenziosa ma costante, di quelle che non fanno rumore ma non ti lasciano mai. Poi è arrivata Rosi, e qualcosa si è a - facebook.com facebook