Addio a Vismara Lo scultore della Spiga d’oro

A Cinisello si è spento Silvano Vismara, artista noto per aver realizzato la scultura della Spiga d’oro. La sua morte ha suscitato cordoglio tra i cittadini e la comunità artistica locale. Vismara aveva contribuito con le sue opere a definire il volto della città, lasciando un segno duraturo nel patrimonio pubblico e culturale del territorio. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la scena artistica e per la memoria collettiva.

Cinisello saluta Silvano Vismara, figura di grande valore artistico e umano, profondamente legata alla storia e all’identità cittadina. A lui si deve la creazione della Spiga d’oro, l’onorificenza civica istituita nel 1987 per celebrare l’anniversario del conferimento del titolo di Città, ottenuto nel 1972. "A metà degli anni ’80 eravamo usciti dall’emergenza immigrazione e il nostro impegno politico e culturale era creare radici comuni – ricorda l’ex sindaco Daniela Gasparini –. Decidemmo che il 17 ottobre dovesse diventare la festa cittadina per eccellenza". Si progettò un evento annuale, simbolo di una comunità nuova e articolata. "Grazie allo scultore, trovammo sia l’oggetto del premio che il nome della manifestazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio a Vismara. Lo scultore della Spiga d’oro Notizie correlate Leggi anche: Addio allo scultore della Costituziome Addio a Serge Van De Put: lo scultore che trasformava gomma in arteIl 3 aprile, ad Anversa, si è spento Serge Van De Put, scultore di fama mondiale che ha legato profondamente la sua esperienza artistica al... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Addio a Vismara. Lo scultore della Spiga d’oro; Addio a Silvano Vismara, l’artista cinisellese che ideò la Spiga d’Oro. Addio a Vismara. Lo scultore della Spiga d’oroCinisello saluta Silvano Vismara, figura di grande valore artistico e umano, profondamente legata alla storia e all’identità cittadina. A lui si deve la creazione della Spiga d’oro, l’onorificenza ... ilgiorno.it