Oggi l' ultimo saluto a Mario Colombo l' imprenditore della Colmar con Monza nel cuore

Oggi a Monza si tengono le esequie di Mario Colombo, imprenditore noto per aver guidato la società Colmar. L’evento si svolge alle 10.45 nel Duomo cittadino. Colombo è deceduto lunedì di Pasquetta all’età di 71 anni. La città si ferma per rendere omaggio a uno dei suoi imprenditori più riconosciuti e stimati. La cerimonia funebre rappresenta un momento di commozione per tutta la comunità locale.

Monza si ferma per salutare uno dei suoi imprenditori più famosi e lungimiranti. Alle 10.45 di venerdì 10 aprile nel Duomo di Monza verranno celebrate le esequie del grande imprenditore scomparso, all’età di 71 anni, nella giornata di Pasquetta. Mario Colombo era il presidente della Manifattura. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Addio a Mario Colombo: è stato l'imprenditore che ha portato Colmar nel mondoÈ morto Mario Colombo, l'uomo che ha guidato la storica manifattura Colmar rendendola un simbolo globale del Made in Italy.

Addio a Mario Colombo. Sci e golf, è stato l'imprenditore che portato Colmar nel mondoÈ morto Mario Colombo, l'uomo che ha guidato la storica manifattura Colmar rendendola un simbolo globale del Made in Italy.

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La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Mario Francesco Colombo e si unisce al dolore della famiglia. Imprenditore di respiro internazionale, ha legato il suo nome allo sport, sci e golf in particolare, accrescendo il prestigio del made in Italy con sti x.com