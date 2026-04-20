Addio a Corfinio | muore il sindaco medico che curava la comunità

Il sindaco di Corfinio, noto anche come medico della comunità, è deceduto all’età di 82 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il paese, dove era conosciuto sia per il ruolo pubblico che per la professione medica svolta nel tempo. La comunità si è stretta intorno alla famiglia, mentre si attendono eventuali momenti di commemorazione.

Il cuore della Valle Peligna si è fermato per salutare una figura storica di Corfinio: il sindaco Romeo Contestabile è venuto a mancare all’età di 82 anni, dopo un lungo combattimento contro una patologia che lo aveva segnato profondamente. La scomparsa del numero uno del comune avviene a pochi giorni dal suo ottantaduesimo compleanno, celebrato lo scorso 14 aprile. Un legame indissolubile tra cura medica e gestione pubblica. Prima ancora di assumere le responsabilità istituzionali come primo cittadino, la vita di Contestabile era stata interamente dedicata alla salute dei cittadini. Per moltissimo tempo, infatti, ha rappresentato il medico di riferimento per l’intera comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Corfinio: muore il sindaco medico che curava la comunità Notizie correlate Addio ad Anna Capone, la psicologa degli “ultimi” che curava con la culturaFondatrice di Artemente e punto di riferimento per il disagio mentale, per oltre 25 anni ha guidato il territorio verso una nuova visione... Leggi anche: Lutto a Corfinio per la scomparsa del sindaco Romeo Contestabile