Medaglia d’oro al valore civile per Giuseppe Girolamo l’eroe della Concordia Consegna stamattina ad Alberobello

Stamattina ad Alberobello il prefetto di Bari ha consegnato alla madre di Giuseppe Girolamo la medaglia d’oro al valore civile. Girolamo è riconosciuto come l’eroe della Concordia. La cerimonia si è svolta in presenza di autorità locali e familiari. La consegna ufficiale ha celebrato il gesto di coraggio di Girolamo in una situazione di emergenza.

Il prefetto di Bari ha consegnato stamani alla mamma di Giuseppe Girolamo la medaglia d’oro al valore civile per il gesto eroico del musicista di Alberobello L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Medaglia d’oro al valore civile per Giuseppe Girolamo, l’eroe della Concordia Consegna stamattina ad Alberobello Articoli correlati Giuseppe Girolamo: oggi ad Alberobello la medaglia d’oro al valore civile per l’eroe della Concordia Lasciò il posto sulla scialuppa di salvataggio a una bambina e morì nel naufragioComunicazione del Comune di Alberobello: Venerdì 20 marzo ’26 alle 11 Municipio, sala consiliare “Gianpiero Desantis” Sua Eccellenza il prefetto di... Leggi anche: Medaglia d’oro al valore civile per Giuseppe Girolamo, l’eroe della Concordia Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giuseppe Girolamo Temi più discussi: Alberobello onora Giuseppe Girolamo: Medaglia d’Oro al Valor Civile per l'eroe che cedette il suo posto dopo il naufragio della Costa Concordia; Morì per salvare naufraghi Concordia: finalmente la medaglia d’oro a Giuseppe Girolamo; Medaglia d'Oro al Valor Civile a Giuseppe Girolamo, sarà consegnata ai genitori; Giuseppe Girolamo morì da eroe sulla Costa Concordia, arriva la medaglia: La sua memoria è viva. Medaglia d'Oro al Valor Civile a Giuseppe Girolamo, sarà consegnata ai genitoriIl giovane pugliese, che lavorava come musicista sulla Costa Concordia, pur non sapendo nuotare cedette il suo posto sulla scialuppa di salvataggio ad una famiglia con due bambini piccoli. rainews.it Alberobello onora Giuseppe Girolamo: Medaglia d’Oro al Valor Civile per l'eroe che cedette il suo posto dopo il naufragio della Costa Concordia«Il gesto di Giuseppe Girolamo rappresenta uno degli esempi più alti di altruismo e senso di umanità – ha dichiarato il Sindaco De Carlo –. Alberobello non dimentica e custodirà sempre la memoria di ... lagazzettadelmezzogiorno.it Questa storia merita davvero di essere letta. Nel caos del naufragio della Costa Concordia, il 13 gennaio 2012, tra urla, buio e paura, c’era un ragazzo come tanti. Giuseppe Girolamo, 30 anni. Musicista. Uno di quelli che fanno stare bene gli altri senza nem - facebook.com facebook #Alberobello Ai familiari di Giuseppe Girolamo, il giovane che cedette il proprio posto sulla scialuppa nel naufragio della Costa Concordia nel 2012, e che perse la vita, sarà consegnata domani la medaglia d'oro al valor civile conferita dal Presidente della R x.com