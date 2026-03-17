Ludovica Migani ad Affari Tuoi rifiuta 100mila euro il coraggio la premia | Sognavo questo finale

Ludovica Migani, concorrente della Regione Lazio a Affari Tuoi, ha scelto di rifiutare l’ultimo premio di 100.000 euro offerto dal conduttore, preferendo tornare a casa con 200.000 euro. La sua decisione ha attirato l’attenzione e ha suscitato discussioni tra il pubblico. La donna ha dichiarato di aver sognato questo finale e si è detta felice della propria scelta.