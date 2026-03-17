Ludovica Migani ad Affari Tuoi rifiuta 100mila euro il coraggio la premia | Sognavo questo finale
Ludovica Migani, concorrente della Regione Lazio a Affari Tuoi, ha scelto di rifiutare l’ultimo premio di 100.000 euro offerto dal conduttore, preferendo tornare a casa con 200.000 euro. La sua decisione ha attirato l’attenzione e ha suscitato discussioni tra il pubblico. La donna ha dichiarato di aver sognato questo finale e si è detta felice della propria scelta.
Finale epico per Ludovica Migani della Regione Lazio ad Affari Tuoi questa sera: ha deciso di rifiutare l'ultimo assegno del dottore da 100mila euro ed è tornata a casa con 200mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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