Sara ad Affari Tuoi rifiuta l'assegno finale e perde tutto De Martino la provoca | Avevi detto zero rimorsi

Sara, protagonista di Affari Tuoi, ha deciso di rifiutare l’assegno finale da 60mila euro e ha perso tutto, anche i soldi già vinti, dopo aver respinto tutte le offerte. De Martino, il conduttore, l’ha provocata dicendo: “Avevi detto zero rimorsi”. La donna, originaria della Toscana, aveva già rifiutato diverse proposte e si era mostrata sicura della sua scelta, ma alla fine non ha portato a casa nulla. La scena ha attirato l’attenzione di tutti i telespettatori.