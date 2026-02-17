Sara ad Affari Tuoi rifiuta l'assegno finale e perde tutto De Martino la provoca | Avevi detto zero rimorsi
Sara, protagonista di Affari Tuoi, ha deciso di rifiutare l’assegno finale da 60mila euro e ha perso tutto, anche i soldi già vinti, dopo aver respinto tutte le offerte. De Martino, il conduttore, l’ha provocata dicendo: “Avevi detto zero rimorsi”. La donna, originaria della Toscana, aveva già rifiutato diverse proposte e si era mostrata sicura della sua scelta, ma alla fine non ha portato a casa nulla. La scena ha attirato l’attenzione di tutti i telespettatori.
La clamorosa partita di Sara ad Affari Tuoi: dopo aver sfidato la sorte e aver rifiutato tutte le offerte del dottore, anche l'ultima da 60mila euro, la pacchista della Toscana è tornata a casa a mani vuote. Prima di tritare aveva detto: "Preferisco una vita di rimorsi piuttosto che di rimpianti".🔗 Leggi su Fanpage.it
Affari Tuoi, Stefano De Martino ad Antonio: “Sei matto”, il pacchista dell’Umbria cambia idea sul finale e vinceIl 25 gennaio 2026, Antonio dell'Umbria ha deciso di accettare l'offerta di 22mila euro proposta da Stefano De Martino, mettendo fine alla sua partecipazione ad Affari Tuoi.
“Emma rifiuta l’invito di Stefano De Martino per Affari Tuoi Speciale Lotteria”, in che rapporti sono i due exEmma Marrone ha deciso di non partecipare alla puntata speciale di Affari Tuoi dedicata alla Lotteria, in programma martedì 6 gennaio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Elisa ad Affari Tuoi messa all’angolo dal dottore: un lapsus l’ha costretta ad accettare 18mila euro x.com