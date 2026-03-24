Actv da sabato 28 marzo al via i nuovi orari primaverili nella rete di navigazione

A partire da sabato 28 marzo, entrano in vigore i nuovi orari primaverili sulla rete di navigazione. La programmazione viene ampliata con più corse sulle linee principali, la riattivazione della linea 7 verso Murano e la presenza di presidii nei terminal più frequentati. Queste modifiche riguardano l’intera rete di trasporto via acqua, che si prepara ad affrontare la stagione primaverile.

Un pacchetto di interventi pensato per rispondere all’aumento dei flussi turistici e garantire un servizio più fluido sia ai residenti che ai visitatori Con l’arrivo della primavera la rete di navigazione si potenzia: incremento delle corse sulle linee principali, il ritorno della linea 7 per Murano e presidi a terra nei terminal più frequentati. Un pacchetto di interventi pensato per rispondere all’aumento dei flussi turistici e garantire un servizio più fluido sia ai residenti che ai visitatori. Confermati anche i servizi di gestione dei flussi a terra, già rodati durante il Carnevale e il weekend referendario: tendiflex e steward presidieranno gli accessi prioritari e le corsie di imbarco ai principali pontili, con l’obiettivo di rendere l’esperienza di attesa più ordinata e sicura per tutti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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