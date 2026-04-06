Biella Made in Italy 2026 | tra alta moda arte e acqua

Dal 11 al 19 aprile 2026, Biella sarà teatro delle celebrazioni dedicate alla Giornata Nazionale del Made in Italy. L’evento si concentrerà su aspetti come cultura, sostenibilità e produzione locale, coinvolgendo diverse iniziative che evidenziano la tradizione e l’artigianato della regione. La manifestazione si inserisce nel calendario di eventi principali dedicati alla promozione del brand italiano, con particolare attenzione alla qualità e all’eccellenza del settore manifatturiero locale.

Biella ospiterà dall’11 al 19 aprile 2026 le celebrazioni per la Giornata Nazionale del Made in Italy, un evento focalizzato su cultura, sostenibilità e capacità produttiva locale. Il programma, che gode del patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, trasformerà la città in un percorso esperienziale. Il fulcro dell’iniziativa sarà il legame tra la creatività umana, l’industria e la risorsa idrica, elementi che hanno permesso al territorio di diventare un polo d’eccellenza globale. L’organizzazione è guidata dal Comune di Biella tramite l’Assessorato alle Attività Produttive di Anna Pisani, con il supporto operativo della project manager Rita Mancini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biella, Made in Italy 2026: tra alta moda, arte e acqua Leggi anche: India, a Mumbai celebrato il Made in Italy tra moda e design Moda Made in Italy tra crisi e rilancio. Sempre più importante il valore delle filiere artigianeLa moda italiana attraversa una fase complessa, segnata da cambiamenti strutturali che mettono alla prova l’intero sistema produttivo. Temi più discussi: L’anima dell’acqua e il genio biellese: sabato 11 aprile via alla festa per il Made in Italy; Made in Italy, Biella pronta a celebrare il 15 aprile; Turismo industriale, Cittadellarte tra le realtà protagoniste di Giro d'impresa Biella; Ascolti tv, 'Stasera tutto è possibile' vince la prima serata col 16,4%. Dall’11 al 19 aprile la città di Biella celebra la Giornata Nazionale del Mady in ItalyDall’11 al 19 aprile la città di Biella ospita un ricco calendario di appuntamenti in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy ... laprovinciadibiella.it Biella, Pichetto fa il punto sul Recycling Hub del tessileIl progetto consentirà di trasformare i rifiuti tessili in 'materia prima seconda' con standard qualitativi equivalenti a quelli delle materie vergini, contribuendo così a rafforzare la competitività ... ansa.it Il Brich di Zumaglia Biella facebook Scontro tra due auto a Biella, in due incastrati nei veicoli. Intervento dei vigili del fuoco, uno degli automobilisti in codice giallo #ANSA x.com