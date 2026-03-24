Acqua Fiuggi accelera l' espansione globale nuovo spot con Mariacarla Boscono e accordo con Cipriani

Acqua e Terme di Fiuggi imprime una forte accelerazione al proprio percorso di crescita e rilancio aziendale. A partire da ieri, 23 marzo 2026, il brand è tornato prepotentemente on air con una nuova e ambiziosa campagna televisiva che vede come protagonista assoluta Mariacarla Boscono, icona indiscussa della moda italiana e volto noto delle principali passerelle internazionali. La direzione creativa del progetto è stata affidata ad Axel Morin, con la produzione firmata da FM. L'obiettivo dello spot è chiaro: traghettare il marchio verso una dimensione capace di unire il suo profondo patrimonio storico (heritage) a un linguaggio visivo fortemente contemporaneo e di grande impatto culturale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Articoli correlati

Mariacarla Boscono, a Sestriere relax e passeggiate con stile per la supermodella tra le più pagate al mondoMariacarla Boscono e il marito Claudio Stecchi, primatista italiano del salto con l'asta indoor insieme a Giuseppe Gibilisco, si stanno godendo...

A gennaio il settore automobilistico accelera con crescita del 6,2%, trainata da Stellantis in espansione.A gennaio il mercato automobilistico italiano ha registrato una crescita del 6,2% rispetto allo stesso mese del 2025, con 141.

Tutto quello che riguarda Acqua Fiuggi

Temi più discussi: Acqua Fiuggi accelera la crescita e punta sull’internazionalizzazione; Acqua Fiuggi presenta il nuovo spot con Mariacarla Boscono e accelera il percorso di crescita in Italia e nel mondo; Acqua Fiuggi accelera percorso di crescita, arriva il nuovo spot; Acqua Fiuggi lancia il nuovo spot con Mariacarla Boscono e rafforza la strategia di crescita globale.

Acqua Fiuggi presenta il nuovo spot con la top model Mariacarla BosconoAcqua e Terme di Fiuggi S.p.A. annuncia il lancio del nuovo spot, in onda a partire dal 23 marzo 2026: protagonista Mariacarla Boscono ... engage.it

Leonardo Maria Del Vecchio, Acqua Fiuggi lancia il nuovo spot con la top model Mariacarla BosconoCon questa operazione il brand italiano rafforza il suo posizionamento nei mercati globali e nella grande distribuzione. L’accordo con Cipriani ... milanofinanza.it

GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA L’ACQUA È VITA, LA FIUGGI È BENESSERE Oggi, 22 marzo, è la Giornata Mondiale dell'Acqua. Un elemento essenziale per il nostro pianeta e un vero e proprio dono della natura. Per noi, parlare di acqua significa facebook