Una fan dell'artista ha pagato 10.000 euro per un incontro che si è rivelato ingannevole. La vicenda ha suscitato attenzione tra i fan e sui social, dove si discute di truffe legate a richieste di denaro per incontri con personaggi noti. Achille Lauro ha commentato pubblicamente la situazione, evidenziando il tentativo di truffa ai danni dei suoi sostenitori. La vicenda rimane al centro dell’attenzione per le implicazioni legali e di sicurezza.

Perdere 10.000 euro nella speranza di poter incontrare il suo idolo. Una fan di Achille Lauro è stata vittima di una crudele truffa partita su TikTok e il cantante, che da sempre ha un rapporto di grande affetto con la sua fanbase, una volta appresa la notizia ha commentato l’accaduto, lanciando un appello e invitando la malcapitata a un suo concerto. La truffa da 10.000 euro. Quello che doveva essere il sogno di una vita si è trasformato in un vero e proprio incubo. La protagonista di questa storia è una donna di 48 anni di Castelnovo ne’ Monti, in provincia di Reggio Emilia, che si è ritrovata vittima di una truffa partita dai social e che ha coinvolto a sua insaputa Achille Lauro.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Achille Lauro: “10.000 euro per un ingannevole incontro con me”. La reazione del cantante

Achille Lauro ha fatto venire i brividi con la sua “Perdutamente” sul palco del Festival di Sanremo.

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Achille Lauro: il cantante contro le truffe onlineAchille Lauro interviene sui social dopo che una fan è stata vittima di un raggiro da 10.000 euro per un finto incontro. lagazzettadellospettacolo.it

Leggo. . Per Achille Lauro è una «questione di responsabilità» verso i suoi fan che sono «la mia famiglia». È il messaggio condiviso in una storia sul suo profilo Instagram, dopo essere venuto a conoscenza dai giornali della truffa subita da una sua ammiratric - facebook.com facebook

Achille Lauro invita la fan raggirata al concerto a Rimini #achillelauro x.com