Una donna ha versato 10.000 euro in un tentativo di incontrare il cantante Achille Lauro, ma l’appuntamento si è rivelato un inganno. Un finto agente le aveva promesso l’incontro, che in realtà non si è mai verificato. L’artista ha dichiarato di aver già preso provvedimenti per tutelare i suoi fan, riconoscendo la propria responsabilità. L’episodio si è verificato in un contesto di truffe legate a incontri con personaggi noti.

Diecimila euro per incontrare Achille Lauro. Solo che quell’incontro non è mai esistito: dietro c’era un finto agente, uno schema piuttosto classico che questa volta ha colpito una fan disposta a pagare pur di conoscere il suo idolo. La storia è finita sui giornali e lo stesso Lauro, tramite una storia Instagram, dice di averla scoperta così, a cose fatte. A quel punto ha deciso di intervenire direttamente, con una risposta che prova almeno a salvare qualcosa: “Ho purtroppo appreso dai giornali la storia di una donna che ha subito una grave truffa, arrivando a pagare 10.000 euro per un ingannevole incontro con me tramite un finto agente. Ci siamo già mossi per contattarla, invitarla a un nostro concerto e incontrarla personalmente, per farle vivere comunque l’esperienza che desiderava”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Truffata per 10.000 euro per un incontro con Achille Lauro, lui interviene: “Ci siamo già mossi per incontrarla, è una mia responsabilità tutelare i fan”

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