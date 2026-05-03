Acf Picchi Boquete e Gelmetti condannano l' Arezzo

Il 3 maggio 2026 si è disputata una partita tra Como e Arezzo, con le padrone di casa che hanno vinto 3-0. Contestualmente, alcune figure legate al settore femminile hanno espresso condanna nei confronti dell'ACF Arezzo. La partita si è svolta in un clima di attenzione, mentre le dichiarazioni ufficiali sono state rilasciate in seguito all’evento. La sfida ha coinvolto anche il campionato di Serie B Femminile, con le neo-campionesse che hanno ottenuto la vittoria.

Arezzo, 3 maggio 2026 – Acf, Picchi, Boquete e Gelmetti condannano l'ACF Arezzo. A Como finisce 3-0 per le neo-campionesse della Serie B Femminile. Maggio inizia con una trasferta ostica per le citte amaranto. L’ACF Arezzo è ospite del Como 1907, già campione della Serie B Femminile 202526. COMO 1907 – ACF AREZZO Como 1907: Mustafic, Nichele (Carrer 79’), Trevisan (Falloni 46’), Sardu (Colombo 73’), Eriksen, Rizza, Conc, Picchi (Gelmetti 59’), Pittaccio, Giacinti (Moraca 73’), Boquete A disposizione: Fierro, Guidi, Sandvej, Veritti, Falloni, Moraca, Gelmetti, Colombo, Guidi, Carrer All. Selena Mazzantini ACF Arezzo: Di Nallo, Tuteri, Vlassopoulou, Corazzi, Tamburini (Fracas 62’), Lazzari, Mariani (Termentini 73’), Nasoni E.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Acf, Picchi, Boquete e Gelmetti condannano l'Arezzo Notizie correlate I complimenti dell’ACF Arezzo alla S.S. Arezzo per la promozione in Serie BArezzo, 26 aprile 2026 – ACF Arezzo rivolge le proprie più sincere congratulazioni alla S. Acf Arezzo, un goal ad inizio partita inguaia l'ArezzoArezzo, 25 aprile 2026 – Acf Arezzo, un goal ad inizio partita inguaia l'Arezzo, nella ripresa raddoppiano le ospiti su punizione.