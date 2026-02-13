Emergenza casa confronto tra Acer e il vescovo Anselmi Non basta più avere un lavoro

Il presidente di Acer, Tonino Bernabè, ha incontrato il vescovo Nicolò Anselmi per spiegare come la mancanza di alloggi adeguati si sia intensificata, anche perché molte persone con un lavoro stabile non riescono più a trovare una casa. Bernabè ha voluto mostrare al vescovo i problemi concreti delle famiglie in difficoltà e discutere insieme possibili soluzioni. L'incontro si è svolto dopo che Bernabè ha assunto la guida di Acer lo scorso luglio.

Il presidente Tonino Bernabè ha incontrato monsignor Nicolò Anselmi per fare il punto sulla situazione abitativa a Rimini. Al centro del dialogo prezzi delle case, fragilità sociali e pianificazione urbana Un incontro richiesto dal presidente Tonino Bernabè, insediatosi alla guida di Acer la scorsa estate, per far conoscere al vescovo Nicolò la realtà aziendale e avviare un confronto sul delicato tema dell’emergenza casa nella città. Si tratta di una questione sulla quale la Diocesi di Rimini e lo stesso vescovo Anselmi sono intervenuti più volte negli ultimi anni, richiamando l’attenzione delle istituzioni e della comunità civile e avanzando anche alcune proposte concrete per sostenere le famiglie in difficoltà.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su emergenza casa

Ultime notizie su emergenza casa

