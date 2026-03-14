Il dibattito sulla riqualificazione urbana si riaccende con l’annuncio di 30mila progetti fermi a causa di blocchi e ritardi. Si parla di revisione immediata del Piano operativo per sbloccare le procedure e riprendere i lavori di rigenerazione. L’argomento, emerso dall’intervista di un ex sindaco, riguarda il futuro dell’urbanistica cittadina e il riutilizzo degli immobili.

Il tema del riutilizzo degli immobili e della rigenerazione urbana torna al centro del dibattito cittadino dopo l’intervista dell’ex sindaco Cenni. Esiste un patrimonio edilizio in larga parte di ex fabbriche e complessi produttivi che raccontano la storia industriale della città. Strutture che oggi rappresentano allo stesso tempo una risorsa e una sfida per il futuro urbanistico. Negli ultimi giorni si è parlato molto di circa 130 immobili legati alla cosiddetta archeologia industriale e di 60 o 70 luoghi vincolati. Nel dettaglio la situazione appare articolata. Gli edifici riconducibili propriamente all’archeologia industriale sono in realtà 17 ex fabbriche, a cui si aggiungono il Cavalciotto, gli ex Macelli di Officina Giovani e la Camera di Commercio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il futuro si gioca sull’urbanistica 30mila riqualificazioni bloccate: "Rivedere subito il Piano operativo"

Articoli correlati

Accelerata post-sisma. Castelli subito operativo: presto il piano d’azioneNovità da Roma sulla ricostruzione post-sisma del 18 settembre 2023, che colpì diversi comuni dell’Appennino forlivese, in particolare Tredozio e...

Apple punta sull’abbonamento per rilanciare lo sviluppo app: il futuro della piattaforma si gioca sulle sottoscrizioni.Apple sta ridefinendo il proprio modello economico per le applicazioni software, spostando l’attenzione dallo sviluppo di prodotti in vendita una...

Contenuti utili per approfondire Il futuro si gioca sull'urbanistica...

Temi più discussi: Il futuro si gioca sull’urbanistica 30mila riqualificazioni bloccate: Rivedere subito il Piano operativo; Il futuro comincia prima di quanto crediamo – 3; I film più belli da vedere su Amazon Prime Video questo mese; Quando gioca Sinner? Orario e dove vedere il match con Fonseca a Indian Wells.

Il futuro si gioca sull’urbanistica 30mila riqualificazioni bloccate: Rivedere subito il Piano operativoIl tema della rigenerazione degli ex immobili è centrale per la ripartenza della città: in base ad una analisi molti interventi sono al palo per colpa delle norme che non hanno una visione di insieme ... lanazione.it

Il futuro si gioca su data, AI e umanoidi: nel 2026 è record di investimentiROMA (ITALPRESS) - Gli investimenti nel tech stanno raggiungendo livelli record. Siamo vicini ai 1000 miliardi. Data, intelligenza artificiale e umanoidi sono i driver su cui tutti scommettono in ... notizie.tiscali.it

Se poteste scegliere, quale maglia retro del Napoli vi piacerebbe rivedere in campo #sscnapoli #calcionapoli #tifosinapoli - facebook.com facebook

Se poteste scegliere, quale maglia retro del Napoli vi piacerebbe rivedere in campo #sscnapoli #calcionapoli #tifosinapoli x.com