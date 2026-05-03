Un nuovo accordo nel settore petrolifero coinvolge Eni, Pdvsa e il Ministero venezuelano degli Idrocarburi, definito dalla rappresentante venezuelana come il più promettente mai firmato. L’intesa riguarda attività di esplorazione e produzione di idrocarburi nella Fascia dell’Orinoco, una delle aree più ricche di riserve sul territorio. Tuttavia, l’accordo solleva preoccupazioni riguardo all’impatto ambientale sulla regione.

“Promettente”. Delcy Rodríguez presenta così l’accordo sottoscritto martedì da Eni, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) e Ministero venezuelano degli Idrocarburi. Dal salone Sol del Perú, Palazzo di Miraflores, la presidente incaricata del Venezuela lo definisce “ l’accordo petrolifero più importante ” mai “sottoscritto nella storia” del Paese sudamericano con alcuna azienda. Presenti Claudio Descalzi, amministratore delegato Eni, e Fabio Castiglioni, responsabile dell’ente per la regione America ed Eurasia. La finalità è quella di “rilanciare la produzione di greggio pesante” nel giacimento Junin-V, che contiene 35 miliardi di barili di petrolio, dove Eni potrà riattivare le operazioni estrattive.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Accordo sul petrolio tra Eni e Venezuela: “È il più promettente della storia”. Ma mette a rischio l’ecosistema della Fascia dell’Orinoco

CONTRI: VENEZUELA ALTRO CHE PETROLIO! ECCO COSA STA VERAMENTE ACCADENDO (E COSA CI ASPETTA)

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