Repsol e Eni tornano in campo riparte la corsa dell’Europa al gas e al petrolio del Venezuela

Eni e Repsol hanno ripreso le attività di esplorazione e produzione nel Venezuela, rafforzando la loro presenza nel settore petrolifero e del gas naturale nel Paese. Le due compagnie stanno rinnovando i loro progetti e investimenti, segnando un passo importante dopo periodi di assenza o riduzione delle operazioni. Le manovre si inseriscono in un quadro di crescente interesse dell’Europa verso le risorse energetiche venezuelane.

Grandi manovre attorno al petrolio e al gas naturale del Venezuela per Eni e Repsol, che stanno pian piano rimettendo radici nel Paese latinoamericano. Il Cane a sei zampe, attivissimo in queste ultime settimane dalle Americhe all’Asia, ha caricato un milione di barili di petrolio in una spedizione destinata all’Europa e diretta in Spagna, la prima spedita nel 2026 dal colosso di San Donato Milanese. La spagnola Repsol ha annunciato nella giornata di giovedì 16 aprile che riprenderà il controllo operativo dei pozzi venezuelani di petrolio e approfitterà dell’allentamento delle sanzioni Usa a Caracas per mirare ad ampliare i suoi investimenti, che comprendono la quota del 40% nel giacimento petrolifero di Petroquiriquire.🔗 Leggi su It.insideover.com

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