Accoltella un ragazzo a Como per difendere il fratello in una rissa | 20enne condannato a 7 anni

Un giovane di 20 anni è stato condannato a sette anni di carcere dal Tribunale di Como con rito abbreviato. La sentenza arriva a seguito di un episodio avvenuto in città, dove il ragazzo ha accoltellato un coetaneo durante una rissa. Secondo le ricostruzioni, l’atto sarebbe stato messo in atto per difendere il fratello coinvolto nella colluttazione. La vicenda si è svolta nel contesto di un alterco tra giovani.

Il Tribunale di Como ha condannato in primo grado con rito abbreviato un 20enne a 7 anni di reclusione per tentato omicidio. A giugno dello scorso anno aveva accoltellato un ragazzo per difendere suo fratello in una rissa in città.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Fano, accoltella i genitori e il fratello minore: fermato un ragazzo di 21 anniUn 21 enne ha accoltellato durante la notte, intorno alle 4 del mattino, la madre, il padre e il fratello minore di 16 anni, nell’abitazione di... Fano, sangue in famiglia, accoltella genitori e fratello dopo una lite: 20enne arrestato, il padre è graveAncora sangue in famiglia, ancora un giovane che armato di coltello tenta la strage, evitata per un soffio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Osio Sotto, accoltella al volto un coetaneo. Arrestato per tentato omicidio; Interviene in difesa di una ragazza accerchiata dal branco: accoltellato 42enne; Ragazzo 14enne accoltellato a Milano in via Amoretti, diversi fendenti: ricoverato in codice rosso al Niguarda; Savona, quindicenne tenta rapina a edicolante e lo accoltella: identificato. Accoltella un ragazzo a Como per difendere il fratello in una rissa: 20enne condannato a 7 anniIl Tribunale di Como ha condannato in primo grado con rito abbreviato un 20enne a 7 anni di reclusione per tentato omicidio. A giugno dello scorso anno aveva accoltellato un ragazzo per difendere suo ... fanpage.it Ragazzo di 25 anni accoltellato a morte in un parcheggio: indizi e indaginiL'episodio è avvenuto a Pavia: il giovane sarebbe stato accoltellato nel parcheggio in cui si trovava la sua auto. Le prime ipotesi ... notizie.it È ancora in pericolo di vita il 17enne accoltellato ieri sera a Calco, in provincia di Lecco facebook Accoltella in casa una donna per 800 euro, arrestato. A Brescia fermato 28enne, è accusato di tentato omicidio e rapina #ANSA x.com