Fano accoltella i genitori e il fratello minore | fermato un ragazzo di 21 anni
Nella notte a Fano, un ragazzo di 21 anni ha ferito con un'arma da taglio la madre, il padre e il fratello minore di 16 anni all’interno dell’abitazione di famiglia. L’episodio si è verificato intorno alle 4 del mattino. Immediatamente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno fermato il giovane. Le condizioni delle persone ferite non sono state ancora rese note.
Un 21 enne ha accoltellato durante la notte, intorno alle 4 del mattino, la madre, il padre e il fratello minore di 16 anni, nell’abitazione di famiglia a Fano, nelle Marche. Il giovane è stato poi fermato in casa e portato in caserma dai carabinieri con l’accusa di tentato triplice omicidio. Le tre persone ferite, tutte appartenenti a una famiglia d’origine bengalese, sono state trasferite in ospedale ad Ancona. Il padre del ragazzo, 46enne, si trova in gravi condizioni. Le indagini proseguono per capire la dinamica del tentato omicidio plurimo. La dinamica. L’aggressione a coltellate è avvenuta nell’abitazione su due livelli dove abita la famiglia in Via XII Settembre, una strada a pochi passi dalla stazione di Fano. 🔗 Leggi su Open.online
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Ragazzo di 21 anni accoltella i genitori e il fratello minore a Fano, due feriti sono gravissimi
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Fano, 21enne accoltella genitori e fratellino: Volevo farlo da tempoDramma familiare a Fano, in provincia di Pesaro. Nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile un ragazzo di 21 anni ha accoltellato i genitori e il fratello di 10 anni. tpi.it
Accoltella i genitori e il fratello di 10 anni: fermato un 21enne a FanoL'aggressione nella notte in una casa di via 12 settembre. I feriti trasportati d'urgenza all'Ospedale di Ancona: due di loro in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita ... rainews.it
La Stampa. . Accoltella i genitori e il fratello 16enne a Fano (Pesaro Urbino) nella notte. L'accoltellatore, un giovane che tra pochi giorni compirà 21 anni, è stato fermato e portato in caserma dai carabinieri con l'accusa di tentato triplice omicidio. Le tre persone - facebook.com facebook
Fano: accoltella genitori e fratello, fermato 21enne Nella notte, nella propria abitazione a Fano (PU), un 21enne ha accoltellato genitori e fratello. I tre, di origine bengalese, sono ricoverati all'ospedale Torrette di Ancona: due in prognosi riservata. Grave ma no x.com