Fano accoltella i genitori e il fratello minore | fermato un ragazzo di 21 anni

Nella notte a Fano, un ragazzo di 21 anni ha ferito con un'arma da taglio la madre, il padre e il fratello minore di 16 anni all’interno dell’abitazione di famiglia. L’episodio si è verificato intorno alle 4 del mattino. Immediatamente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno fermato il giovane. Le condizioni delle persone ferite non sono state ancora rese note.