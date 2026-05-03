Accise casa lavoro | decreti in alto mare

Le questioni riguardanti le accise, la casa e il lavoro sono attualmente ferme, senza progressi nei decreti previsti. La situazione si presenta complessa, con diversi provvedimenti che risultano ancora in fase di definizione. La figura politica coinvolta in passato aveva promosso richieste di riduzioni fiscali, ma le proposte non hanno ancora ricevuto attuazione ufficiale. La situazione rimane comunque in sospeso, senza novità concrete sui decreti attesi.

Ultimi spiccioli Dovevano servire a rilanciare l’azione dell’esecutivo per le politiche ma mancano i fondi. Ed emergono le fratture in maggioranza Ultimi spiccioli Dovevano servire a rilanciare l’azione dell’esecutivo per le politiche ma mancano i fondi. Ed emergono le fratture in maggioranza La parola «accise» non porta bene a Giorgia Meloni. Il video davanti alla pompa di benzina pubblicato quando era all’opposizione, in cui chiedeva un taglio strutturale delle tasse, la perseguita a ogni pasticcio sui carburanti. E in questi mesi ce ne sono stati diversi: nonostante l’aggravarsi della situazione del petrolio a causa del blocco dello Stretto di Hormuz, l’esecutivo è andato in confusione.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Accise, casa, lavoro: decreti in alto mare Notizie correlate Piano casa, accise e sgomberi: cosa c'è nei decretiSi è concluso a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri nel corso del quale sono stati esaminati diversi provvedimenti, tra cui due decreti legge:... Leggi anche: Settimana cruciale in Cdm, piano casa, lavoro, accise, Consob e Antitrust Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Prorogato il taglio delle accise carburanti. Sì al Piano casa: 100mila alloggi in dieci anni; Accise, taglio più alto per il gasolio (oltre al miliardo per i bonus sul lavoro); Approvati Piano Casa e taglio accise, Meloni: 10 miliardi per 100mila alloggi in 10 anni; Piano casa, dl Lavoro e accise all’odg di palazzo Chigi. Decreto Lavoro 1 maggio 2026 ok in CdM | Misure, incentivi e salario giusto. Meloni: proroga taglio acciseDecreto Lavoro per il 1 maggio 2026: tutte le misure, incentivi, salario giusto, lotta al caporalato. Meloni annuncia Piano casa e taglio accise ... ilsussidiario.net Accise, taglio più alto per il gasolio (oltre al miliardo per i bonus sul lavoro)La premier:«Riduzione più breve e selettiva del prelievo sui carburanti». Varato il decreto Lavoro con premi per le aziende che assumono: «Esclusi incentivi per i contratti pirata» ... corriere.it Oggi sabato 2 maggio scade il taglio delle accise più ampio varato dal governo Meloni ad aprile ed entra in vigore quello nuovo, che durerà fino al 10 maggio. I prezzi. - facebook.com facebook Carburanti, scatta il decreto: ecco che cosa cambia con il taglio delle accise x.com