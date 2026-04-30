Oggi a Palazzo Chigi si è concluso il Consiglio dei ministri, durante il quale sono stati approvati diversi provvedimenti. Tra questi ci sono due decreti legge: uno che proroga il taglio delle accise sui carburanti e un altro che riguarda il Piano casa. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali modifiche o dettagli specifici dei provvedimenti.

Si è concluso a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri nel corso del quale sono stati esaminati diversi provvedimenti, tra cui due decreti legge: uno relativo alla proroga del taglio delle accise sui carburanti e uno dedicato al Piano casa. All’ordine del giorno anche un disegno di legge sugli sgomberi, oltre all’esame definitivo di un decreto legislativo sulla parità retributiva tra uomini e donne e di un ulteriore provvedimento per la promozione del settore florovivaistico: ecco tutte le misure. Piano casa. Una delle misure centrali riguarda il Piano casa, che nelle intenzioni dell’esecutivo dovrebbe essere sostenuto da una dotazione complessiva di circa 4 miliardi di euro, con la possibilità che la cifra arrivi fino a 5 miliardi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Piano casa, accise e sgomberi: cosa c'è nei decreti

Notizie correlate

Via libera al Piano casa, Meloni: "Oltre 100mila alloggi in 10 anni tra popolari e a prezzi calmierati". Taglio delle accise prorogato e sì al ddl sgomberi: "Saranno più veloci"Il Consiglio dei ministri ha approvato il Piano casa e il dl per la proroga del taglio delle accise sui carburanti.

Nel Piano casa spunta una norma sugli sgomberi. Le decisioni del governo Meloni oggi in CdmIl dossier sgomberi torna sul tavolo del governo, accanto ma non nella stessa norma del Piano casa.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Prorogato il taglio delle accise carburanti. Sì al Piano casa: 100mila alloggi in dieci anni; Settimana cruciale in Cdm, piano casa, lavoro, accise, Consob e Antitrust; Piano Casa, in cdm il primo decreto per riqualificare gli alloggi popolari; Piano casa, dl Lavoro e accise all’odg di palazzo Chigi.

Piano casa e accise, il governo rilancia: 60 mila alloggi recuperati e sconti carburanti prorogati. Cosa cambiaMeloni annuncia nuove risorse per l’edilizia e una proroga selettiva del taglio delle accise, finanziata con extragettito IVA e sanzioni Antitrust ... tg.la7.it

Piano casa, accise e sgomberi: cosa c'è nei decretiDai fondi per l’emergenza abitativa alla proroga del taglio sui carburanti: ecco il pacchetto di misure varato dal Consiglio dei ministri ... ilgiornale.it

la Repubblica. . Dopo circa due ore di consiglio dei ministri, il governo ha approvato il Piano casa e il via libera alla proroga del taglio delle accise, una misura introdotta a metà marzo e successivamente rinnovata come risposta all’aumento del carburante per - facebook.com facebook

Carburanti, prorogato il taglio delle accise ridotto a 5 centesimi sulla benzina. Sì al Piano casa x.com