Il 3 maggio è anche il titolo di un famoso dipinto di Francisco Goya, realizzato nel 1814, che rappresenta un episodio di violenza e repressione durante l'occupazione napoleonica in Spagna. La scena raffigura un'esecuzione sommaria di civili da parte delle truppe francesi, con dettagli che mettono in evidenza l'uso di armi da fuoco e la presenza di soldati in formazione. L'opera è considerata una delle testimonianze più potenti degli orrori di quel periodo.

Il 3 maggio 1808 viene ricordato come un giorno estremamente sanguinoso, simbolo del massacro portato dalla guerra delle truppe francesi napoleoniche contro la Spagna. 3 Maggio è anche il nome del celeberrimo dipinto di Francisco Goya in cui l’artista raffigurò una tristissima situazione, il momento immediatamente successivo alla rivolta. Nella scena, carnefici e vittime si fronteggiano bruscamente in uno spazio ristrettissimo: da una parte i cittadini prigionieri dei francesi, dall’altra, di spalle, ci sono i soldati di Napoleone, con le armi spianate e pronti a fare fuoco sugli innocenti. Molto probabilmente ci troviamo a Madrid, se ben osserviamo alcuni tratti degli edifici.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 3 maggio, il massacro napoleonico spagnolo

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