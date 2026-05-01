Accadde oggi | 1 maggio operai rivendicano condizioni lavorative più umane

Il 1° maggio ricorda le proteste degli operai che nel passato si sono riuniti per chiedere condizioni di lavoro più giuste. In passato, molte manifestazioni sono state organizzate per rivendicare una giornata lavorativa meno lunga e salari più equi. Questa data è diventata simbolo delle lotte sindacali e dei movimenti per i diritti dei lavoratori, segnando un momento importante nella storia delle rivendicazioni sociali.

L’episodio che ha ispirato la Festa del Lavoro avvenne negli Stati Uniti d’America, a Chicago, il 1° maggio 1886, quando fu indetto uno sciopero generale in tutti gli USA con il quale gli operai rivendicavano migliori e più umane condizioni di lavoro: a metà Ottocento, infatti, spesso si arrivava a lavorare fino a 16 ore al giorno, e la sicurezza sul lavoro non era per nulla contemplata. La protesta andò avanti per tre giorni e il 4 maggio culminò con una battaglia tra i lavoratori in sciopero e la polizia di Chicago. Uno sconosciuto lanciò una bomba su un gruppo di agenti di polizia, uccidendone uno istantaneamente.Nel caos che ne conseguì sette agenti vennero uccisi così come molti civili.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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