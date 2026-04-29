Accadde oggi | 29 aprile liberazione e massacro di Dachau

Il 29 aprile, le truppe americane liberarono il campo di concentramento di Dachau, dove si trovavano circa 32.000 prigionieri. La maggior parte di loro era affamata e in condizioni di salute molto precarie. Durante l’intervento, furono trovati numerosi corpi e testimonianze di violenze e morti di massa. La liberazione mise fine a un periodo di sofferenza per i detenuti e portò alla luce le atrocità commesse nel lager.

Oggi ricorre l’anniversario della liberazione, da parte delle forze armate americane, del campo di concentramento di Dachau, vicino a Monaco di Baviera, il primo aperto nel marzo del 1933. I prigionieri che vi arrivavano venivano picchiati con venticinque bastonate di benvenuto: alcuni non sopravvivevano. Le guardie, in maniera molto esplicita, dicevano loro che non avevano diritti, né onore, né difesa. Li insultavano, rasavano e privati di tutti i loro averi, poi li facevano entrare nel campo.Le punizioni delle SS includevano quella di essere appesi per ore a dei ganci, per le mani, abbastanza in alto da non toccare terra con le punte dei piedi.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 29 aprile, liberazione e massacro di Dachau The Dachau Liberation Controversy - Questions That Remain Unanswered (WW2) Notizie correlate Leggi anche: Almanacco | Martedì 29 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Accadde oggi: 29 marzo, dalla Piaggio nasce la VespaNel 1884 il poco più che ventenne Rinaldo Piaggio decise di fondare l’omonima azienda, la rinomata Piaggio, per la creazione di un prodotto... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Almanacco | Martedì 29 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; L'oroscopo di mercoledì 29 aprile 2026: le stelle sotto la Torre; Menchetti al cas di San Marco: Allarme palme in città, stanno morendo e nessuno se ne occupa; Meteo | Previsioni per mercoledì 29 aprile. Mercoledì 29 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoIl 29 aprile è il 119º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è sensibile e determinato, con una forte capacità di unire spiritualità e azione. Santo del giorno: Santa Caterina da Siena. Pr ... trevisotoday.it Accadde oggi: la fucilazione di Benito Mussolini. E le nozze segrete di Max PezzaliIl 28 aprile 1945 Benito Mussolini e Claretta Petacci vengono fucilati. Lo stesso giorno, ma del 2019, il cantante si risposa. Ma succede anche altro. Ecco che cosa ... msn.com ACCADDE OGGI | 28 aprile 1983 Il 28 aprile 1983, lungo la circonvallazione nei pressi di Casoria, veniva colpito in un agguato il sottufficiale dei Carabinieri Domenico Celiento, vittima della criminalità organizzata. Aveva 32 anni. Fu assassinato mentre si rec - facebook.com facebook