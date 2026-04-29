Accadde oggi | 29 aprile liberazione e massacro di Dachau

Da fremondoweb.com 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 aprile, le truppe americane liberarono il campo di concentramento di Dachau, dove si trovavano circa 32.000 prigionieri. La maggior parte di loro era affamata e in condizioni di salute molto precarie. Durante l’intervento, furono trovati numerosi corpi e testimonianze di violenze e morti di massa. La liberazione mise fine a un periodo di sofferenza per i detenuti e portò alla luce le atrocità commesse nel lager.

Oggi ricorre l’anniversario della liberazione, da parte delle forze armate americane, del campo di concentramento di Dachau, vicino a Monaco di Baviera, il primo aperto nel marzo del 1933. I prigionieri che vi arrivavano venivano picchiati con venticinque bastonate di benvenuto: alcuni non sopravvivevano. Le guardie, in maniera molto esplicita, dicevano loro che non avevano diritti, né onore, né difesa. Li insultavano, rasavano e privati di tutti i loro averi, poi li facevano entrare nel campo.Le punizioni delle SS includevano quella di essere appesi per ore a dei ganci, per le mani, abbastanza in alto da non toccare terra con le punte dei piedi.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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The Dachau Liberation Controversy - Questions That Remain Unanswered (WW2)

Video The Dachau Liberation Controversy - Questions That Remain Unanswered (WW2)

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