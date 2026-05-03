Abodi nega i milioni pubblici per Milano-Cortina | Nessun finanziamento indiretto M5s | Il conto lo pagheranno i cittadini

Il ministro dello sport ha spiegato in Parlamento che non ci sono finanziamenti pubblici indiretti destinati ai giochi di Milano-Cortina. Ha precisato che non sono stati stanziati milioni di euro provenienti dallo Stato per l’organizzazione dell’evento. I rappresentanti del Movimento 5 Stelle hanno commentato che, in ogni caso, i costi saranno comunque sostenuti dai cittadini. La discussione riguarda i fondi pubblici e le modalità di finanziamento dell’organizzazione olimpica.

Il ministro dello sport Andrea Abodi si è presentato in Parlamento per chiarire le ragioni e le modalità dei finanziamenti pubblici al comitato organizzatore delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Ma non ha chiarito nulla, anzi ha negato che soldi dei contribuenti siano finiti alla macchina dei Giochi, nonostante un decreto del governo Meloni, poi convertito in legge nell’estate scorsa, abbia stanziato più di 500 milioni di euro per le Paralimpiadi. In quel modo sono confluite nelle casse di Fondazione Mico, presieduta da Giovanni Malagò, la bellezza di oltre 350 milioni di euro. Un espediente contabile per ripianare parte dei debiti olimpici, che comunque supereranno i 300 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Abodi nega i milioni pubblici per Milano-Cortina: “Nessun finanziamento indiretto”. M5s: “Il conto lo pagheranno i cittadini” Notizie correlate Lucca Arena: 20 milioni di debito, pagheranno i cittadiniIl progetto della Lucca Arena sta scatenando un acceso dibattito a Lucca, dove la capogruppo Ilaria Vietina ha messo in luce gravi criticità... Leggi anche: Lo ski cross trionfa a Milano-Cortina, oro e argento. Abodi: “Un bilancio straordinario per l’Italia”