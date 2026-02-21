Lo ski cross trionfa a Milano-Cortina oro e argento Abodi | Un bilancio straordinario per l’Italia
Simone Deromedis ha vinto l'oro nello ski cross a Livigno, grazie alla sua velocità e precisione. Federico Tomasoni ha conquistato l'argento sorprendendo con una manovra decisiva all’ultimo momento, superando lo svizzero Fiva. La gara si è accesa nelle ultime curve, con i due italiani che hanno dimostrato grande determinazione. Questo risultato rafforza la posizione dell’Italia nel circuito internazionale di sci freestyle, attirando l’attenzione degli appassionati. La competizione continua con entusiasmo.
È uno ski cross da impazzire a Livigno: trionfa l’Italia con l’oro del favorito Simone Deromedis e l’argento a sorpresa di Federico Tomasoni, perfetto nell’anticipare sulla linea del traguardo lo svizzero Fiva. È la prima doppietta azzurra dell’Olimpiade, che ci permette di toccare la quota record di 10 ori con 6 argenti e 13 bronzi, per un totale di 29 medaglie e terzo posto nel medagliere messo al sicuro. La gara. Primo oro dell’Italia nel freestyle, dunque, dopo i bronzi di Lucia Dalmasso (snowboard) e Flora Tabanelli (big air). L’impresa era nell’aria fin dal mattino, visto che tre dei quattro azzurri al via erano arrivati fino al taglio dei quarti di finale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Ski cross azzurro a Milano-Cortina, oro Deromedis e argento TomasoniSimone Deromedis e Federico Tomasoni hanno portato a casa medaglie d’oro e d’argento nello ski cross a Livigno, causando grande entusiasmo tra gli appassionati italiani.
Milano-Cortina, doppietta nello ski cross! Oro Deromedis e argento TomasoniSimone Deromedis ha vinto l’oro nello ski cross ai Giochi di Milano-Cortina 2026, mentre Federico Tomasoni ha conquistato l’argento.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Deromedis trionfa a Livigno davanti a Tomasoni: epica doppietta azzurra nello ski cross maschile; Simone Deromedis e l'impresa a Milano Cortina: è oro nel ski cross!; Un'altra giornata trionfale per lo sport trentino: Simone Deromedis è medaglia d’oro; Giorno 15, Sessione 2 | Ski cross femminile (ES1) in Diretta Streaming | DAZN IT.
Ski cross, doppietta azzurra con Deromedis e Tomasoni (oro e argento). L'Italia scrive la storia a LivignoL'Italia fa festa nello ski cross olimpico. Dalla nebbia di Livigno spunta Simone Deromedis, nuovo re dello ski cross ai Giochi. Il campione del mondo di Bakuriani 2023 trionfa tra le nevi ... ilgazzettino.it
Italia da sogno nello ski cross! Doppietta azzurra: Deromedis oro, Tomasoni argentoDue italiani sui gradini più alti del podio a Livigno: è la prima medaglia d'oro nel freestyle per l'Italia. Finale dominata dal trentino, in testa dall'inizio alla fine, secondo al fotofinish il berg ... gazzetta.it
MILANO CORTINA | Casco speciale di Tomasoni in ricordo della fidanzata Matilde Lorenzi. L'azzurro dello skicross e l'omaggio alla sciatrice morta. "Sarai per sempre il mio sole" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/speciali/milano_cortina_2026/2026/ - facebook.com facebook
Federico Tomasoni, argento nello Ski cross ai Giochi di Milano-Cortina 2026, ha corso con il casco con una dedica-ricordo speciale. Perché Tomasoni è il fidanzato di Matilde Lorenzi, la sciatrice morta il 28 ottobre 2024 dopo una caduta durante un allenamen x.com