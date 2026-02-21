Lo ski cross trionfa a Milano-Cortina oro e argento Abodi | Un bilancio straordinario per l’Italia

Simone Deromedis ha vinto l'oro nello ski cross a Livigno, grazie alla sua velocità e precisione. Federico Tomasoni ha conquistato l'argento sorprendendo con una manovra decisiva all’ultimo momento, superando lo svizzero Fiva. La gara si è accesa nelle ultime curve, con i due italiani che hanno dimostrato grande determinazione. Questo risultato rafforza la posizione dell’Italia nel circuito internazionale di sci freestyle, attirando l’attenzione degli appassionati. La competizione continua con entusiasmo.

È uno ski cross da impazzire a Livigno: trionfa l’Italia con l’oro del favorito Simone Deromedis e l’argento a sorpresa di Federico Tomasoni, perfetto nell’anticipare sulla linea del traguardo lo svizzero Fiva. È la prima doppietta azzurra dell’Olimpiade, che ci permette di toccare la quota record di 10 ori con 6 argenti e 13 bronzi, per un totale di 29 medaglie e terzo posto nel medagliere messo al sicuro. La gara. Primo oro dell’Italia nel freestyle, dunque, dopo i bronzi di Lucia Dalmasso (snowboard) e Flora Tabanelli (big air). L’impresa era nell’aria fin dal mattino, visto che tre dei quattro azzurri al via erano arrivati fino al taglio dei quarti di finale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Ski cross azzurro a Milano-Cortina, oro Deromedis e argento TomasoniSimone Deromedis e Federico Tomasoni hanno portato a casa medaglie d’oro e d’argento nello ski cross a Livigno, causando grande entusiasmo tra gli appassionati italiani.

Milano-Cortina, doppietta nello ski cross! Oro Deromedis e argento TomasoniSimone Deromedis ha vinto l’oro nello ski cross ai Giochi di Milano-Cortina 2026, mentre Federico Tomasoni ha conquistato l’argento.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.