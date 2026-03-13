Lucca Arena | 20 milioni di debito pagheranno i cittadini

Il progetto della Lucca Arena ha generato preoccupazioni tra i cittadini a causa di un debito di 20 milioni di euro. La capogruppo Ilaria Vietina ha evidenziato problemi finanziari e gestionali legati al piano approvato dal Comune. La questione è al centro di discussioni pubbliche, con l’intera comunità coinvolta nelle problematiche emerse.

Il progetto della Lucca Arena sta scatenando un acceso dibattito a Lucca, dove la capogruppo Ilaria Vietina ha messo in luce gravi criticità finanziarie e gestionali del piano comunale. Secondo le accuse formulate nel consiglio comunale, l’opera da 36 milioni di euro si regge su un indebitamento diretto del Comune per 20 milioni, con il rischio concreto che siano i cittadini a pagare il conto attraverso il mutuo al credito sportivo. La tempistica dei cantieri, prevista tra l’estate 2026 e la primavera 2027, sembra allinearsi pericolosamente alle elezioni comunali del giugno 2027, sollevando dubbi sulla sostenibilità economica di una struttura destinata ad ospitare inizialmente solo 70 eventi nei primi tre anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucca Arena: 20 milioni di debito, pagheranno i cittadini Articoli correlati Leggi anche: Napoli, salutano Lucca e Lang. Arriva Giovane: affare da 20 milioni FdI su caos maggioranza: "La pagheranno i cittadini"Da una parte Fratelli d’Italia che punta il dito sul bilancio comunale dopo la recente uscita di Sinistra Comune dalla maggioranza.