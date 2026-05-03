Si avvicina la conclusione della stagione regolare nel campionato di Serie C di basket, con le ultime partite in programma tra le squadre di casa di Abc e Folgore e la Virtus Certaldo impegnata a Firenze. Questi incontri rappresentano l'ultimo impegno prima degli incontri di playoff e playout, che decideranno le posizioni finali di classifica.

Ultimo atto della stagione regolare nel campionato di Serie C di basket, prima degli appuntamenti con play-off e play-out. Per quanto riguarda le formazioni del nostro circondario scenderanno tutte in campo oggi. Partiamo dall’ Abc Castelfiorentino, ormai certa dei play-off anche se ancora resta da decidere il piazzamento di ingresso negli spareggi promozione, ospita alle 18 al Pala Betti il fanalino di coda e già retrocesso Rosignano Sei Rose. In caso di vittoria i gialloblù valdelsani chiuderebbero al terzo posto anche in caso di arrivo a pari punti con Agliana e Us Livorno, grazie alla miglior differenza canestri nella classifica avulsa. Alla stessa ora al Palazzetto dello Sport di Fucecchio, invece, la Folgore Boldrini Sellerie riceve il Bottegone per interrompere la serie ’nera’ e provare a salvarsi senza dover ricorrere ai play-out.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Abc e Folgore in casa. Virtus Certaldo a Firenze

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